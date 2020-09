PRF realiza fiscalização de motocicleta na Dutra, em Barra Mansa

Equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização de motos na tarde desta quinta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A fiscalização teve foco em motocicletas com o objetivo de coibir irregularidades. Segundo a PRF, muitos acidentes com vítimas ocorrem com esse tipo de veículo.

Das 15 às 17h30min, no km 270 da Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa, a equipe fiscalizou 88 veículos, extraindo 96 multas, recolhendo ao pátio quatro motocicletas por irregularidades e flagrando cinco motociclistas conduzindo sem possuir CNH.