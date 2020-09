PSL e PROS anunciam coligação para a pré-candidatura à prefeitura de Volta Redonda

Anúncio de Ademar Esposti como pré-candidato a vice marcou a aliança anunciada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado e a pré-candidata à prefeita, Dayse Penna

A coligação PSL/PROS para a disputa à prefeitura de Volta Redonda foi confirmada após o anúncio que oficializa Ademar Esposti (PSL) como pré-candidato a vice-prefeito de Volta Redonda. O comunicado foi feito pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado e pela pré-candidata a prefeita Dayse Penna (PROS) em coletiva a imprensa no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL) na tarde de hoje (03/09).

– Temos aqui pessoas que se respeitam, se admiram e que estão acostumados a enfrentar obstáculos. Tenho orgulho de participar dessa parceria. É uma união de pessoas de bem, alinhadas no pensamento de fazer Volta Redonda voltar a ser uma cidade mais alegre. Agradeço ao Ademar em se colocar a disposição desse projeto junto com a Dayse Penna. Em um momento da vida em que poderia desfrutar a aposentadoria, preferiu dedicar seu tempo para cuidar de Volta Redonda – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

As afinidades, a relação fraternal e a preocupação com o desenvolvimento de Volta Redonda foram destacado pelos pré-candidatos durante o discurso como fator determinante para que consigam construir um projeto real para dar mais qualidade de vida para a população.

– Quando conheci o Ademar, percebi logo as muitas afinidades que nos ligam. A primeira pergunta que me fez foi: “posso te tratar como filha?” e nesse momento percebi o carinho e atenção com que trata as pessoas. Temos uma preocupação comum que é pelo desenvolvimento. Precisamos muito mais do que pessoas que falam, precisamos de pessoas que tenham vivência e experiência – contou Dayse Penna, pré-candidata à prefeita de Volta Redonda.

Com grande conhecimento na área comercial e empresarial, Ademar Esposti sempre se dedicou à causas sociais. Esteve a frente de entidades como Aciap, CDL e Sicomércio, além da organização Gideões internacional em Volta Redonda, que se preocupa com a evangelização das pessoas e é conhecida pela distribuição de exemplares do novo testamento.

– Meu sentimento hoje é de gratidão à Deus e de contentamento. Tenho a chance de contribuir com a cidade que tanto me acolheu. Estou muito feliz de poder ser ao lado da Dayse, uma pessoa que tanto se preocupa com o lado social e mantém o desejo de fazer o bem para a população. Quero mostrar que nós, de cabeça branca, ainda temos muito para realizar, só que com mais experiência e vivência – explicou o pré-candidato a vice-prefeito, Ademar Esposti.