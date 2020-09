Uma sargento da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), que trabalha como técnica de enfermagem, perdeu o controle de seu veículo e bateu no portal principal e entrou dentro da Aman, em Resende.

O acidente está sendo apurado pela assessoria da academia que informou que a sargento bateu no Portão Principal Monumental. As causas do acidente ainda estavam sendo apuradas. A técnica de enfermagem foi socorrida e levada para o Hospital Militar de Resende (HMR).