Neném, presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, garante retomada dentro das normas da OMS

O vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, diz que a partir do dia 8 de setembro, será dado um novo avanço à retomada e enfrentamento à pandemia nas dependências do Legislativo. “Repito sempre, precisamos ter cautela e tomar todos os cuidados necessários pra continuar enfrentando o novo Coronavírus- Covid 19, voltaremos ao funcionamento da Casa obedecendo e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, sem esquecer do uso de mascaras em todas as Divisões e o álcool em gel que já virou um aliado, além da aferição de temperatura na entrada – disse Neném.

A Câmara obedeceu os atos, mas todos os servidores sempre estiveram empenhados em continuar trabalhando presencialmente em regime de plantão ou home-office para que nenhum serviço fosse interrompido. Quanto ao atendimento ao público e assistir as sessões ordinárias no plenário será liberado apenas a 30% da capacidade, sendo exatamente de 60 pessoas.

Na oportunidade, vale lembrar que a fachada da Câmara será iluminada pela cor amarela. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O nono mês do ano foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

O vereador Neném diz estar confiante com a retomada, e garante que não foi uma decisão isolada, por ser um colegiado, os vereadores também concordam, e contou com a aprovação de todos servidores – explica.