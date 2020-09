MPT quer explicações do Sindicato dos Metalúrgicos e CSN sobre mudança no plano de saúde

O procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Município de Volta Redonda, Fernando Henrique Ferreira Santos, notificou a CSN e o Sindimetal (Sindicato dos Metalúrgicos) no dia passado, para se manifestaram, no máximo 20 dias, sobre a mudança do plano de saúde da categoria. Segundo o procurador, trata-se de notícia de suposta prática de irregularidades pela CSN e pelo Sindicato dos Metalúrgicos. O MPT pede para que se manifestem sobre os fatos denunciados, devendo apresentar os documentos comprobatórios das suas alegações, no prazo de 20 dias.

O despacho do procurador, datado da quinta-feira (3), é resultado de uma representação feita pela oposição sindical. No documento, a oposição aponta uma suposta irregularidade na mudança do plano de saúde, sustentando que os trabalhadores não foram consultados e que a troca contraria os acordos coletivos de trabalho dos metalúrgicos – incluindo aposentados e pensionistas – bem como o edital de privatização da companhia, da década de 1990. Pelo mesmo motivo, o Senge-VR (Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda), ajuizou uma ação contra a CSN na Justiça do Trabalho– medida que a oposição estranha não ter sido tomada também pela representação dos metalúrgicos.