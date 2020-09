Pros oficializa candidatura de Dayse Pena à prefeitura de Volta Redonda

Foi realizada na tarde deste sábado, durante convenção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) a oficialização da candidatura de Dayse Penna para a prefeitura de Volta Redonda. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal e foi dirigida pelo presidente municipal do Pros, Luiz Henrique Carvalho Gate.

Durante a convenção também foi estabelecido o nome da coligação, “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” com o Partido Social Liberal (PSL), que definiu como vice o candidato Ademar Esposti. A convenção contou com a presença do deputado Federal Antônio Furtado.