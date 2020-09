Mais de dez bairros recebem serviços de manutenção no fim de semana em Volta Redonda

Retirada de entulho, capina e roçada, limpeza de córrego e varrição foram realizados por equipes da Secretaria de Infraestrutura

A Prefeitura de Volta Redonda mantém a programação diária para garantir a manutenção dos bairros da cidade. Neste fim de semana, treze bairros do município receberam os serviços de retirada de entulho, capina e roçada, limpeza de córrego e varrição. As equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalham diariamente, incluindo os finais de semana e feriados, para atender as demandas da população.

Neste período de pandemia da Covid-19, os funcionários são orientados a atuar com máscaras e seguindo as orientações de higiene, com uso do álcool em gel, além de manter o distanciamento indicado.

As equipes de capina atuaram na Avenida Sávio de Almeida Gama, no Retiro, e na Rua 33, na Vila Santa Cecília, que também recebeu varrição no Jardim dos Inocentes, entre as ruas 31 e 27, e na Praça Pandiá Calógeras, em frente à escola técnica com o mesmo nome. O trabalho de limpeza geral foi dividido entre a região do antigo Colégio Batistuta, em Niterói, e o córrego na Viela Teodolino, no Santa Cruz. Funcionários da secretaria também atuaram em instalação de cerca na Rodovia do Contorno e ainda fizeram retirada de entulho nos bairros Verde Vale e Belo Horizonte com apoio de duas retroescavadeiras e seis caminhões.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, lembrou que no final do último mês de julho a prefeitura lançou a campanha “Entulho Zero” para coibir o descarte irregular de resíduos de construção civil, móveis e até lixo em espaços públicos do município. “Criado pela secretaria, o projeto inclui ações de conscientização da população, com colocação de placa educativa; fiscalização por câmeras e ronda periódica nos locais onde o problema é recorrente; e ainda aplicação de multa, prevista em lei”, explicou.

A retirada dos resíduos descartados irregularmente é um trabalho diário que envolve equipe de funcionários e equipamentos como caminhão basculante e retroescavadeira. “Existem locais em Volta Redonda em que o problema é histórico. Espaços públicos de convivência, esquinas e até vias são utilizados como área de descarte”, falou, lembrando que a prefeitura oferece serviço de fornecimento de caçamba para a população a preço quase quatro vezes mais baixo que o cobrado pelas empresas privadas que também ofertam o serviço. O cadastro para solicitar deve ser feito pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br.