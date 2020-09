PRF flagra motorista alcoolizado pela segunda vez na BR-393, em Vassouras

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento quando pararam uma carreta Mercedes Benz 1938, com placa de São Paulo (SP), que seguia no sentido Três Rios, no km 207, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras.

Durante abordagem, o condutor, de 56 anos, foi submetido ao teste de etilômetro (bafômetro) que resultou em 1,02 mg/ (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões). Segundo a PRF, esse teor alcoólico corresponde um pouco mais de três vezes o limite estabelecido em lei de trânsito.

Durante a abordagem, os policiais se surpreenderam, pois se tratava do mesmo motorista que foi flagrado em julho deste ano dirigindo alcoolizado. A ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia de Vassouras.

O Veículo permanecerá retido até o comparecimento de outro condutor habilitado para liberação.