PRF apreende automóveis com carga irregular na BR-393, em Paraíba do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da noite de quinta-feira, por volta das 23h30min, dois veículos, um Ford Focus (cinza) placa de São Paulo (SP) e o VW Santana Quantum cor prata placa de São José do Vale do Rio Preto (RJ), transportando sacolas e caixas com diversos tipos de mercadorias, sendo a maior parte eletrônicos e vestuários, no km 182, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

Os agentes desconfiaram dos veículos que estavam rebaixados, devido ao excesso de carga. Os veículos foram abordados e os policiais rodoviários federais constataram que os produtos eram divergentes das notas fiscais apresentadas, tanto pelo tipo como pelas quantidades especificadas.

Os condutores, de 43 e 41 anos, não informaram o motivo da irregularidade e que viajavam juntos. Informaram também que estavam vindos de São Paulo que iriam revender os produtos na cidade de São José do Vale do Rio Preto (RJ). Os veículos com a carga e os condutores foram encaminhados para a Barreira Fiscal de Levy Gaspariam para os procedimentos. A princípio, responderão por sonegação fiscal.