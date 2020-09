PSD deverá indicar Bruno Marini para disputar prefeitura de Barra Mansa

A pré-candidatura de Bruno Marini deverá ser oficializada em convenção do PSD (Partido Social Democrático), no próximo domingo, 13, das 16 às 19 horas. Filiados decidem ainda o nome do candidato a vice-prefeito, além da chapa de vereadores.

A indicação do vice, disputada por duas legendas que sinalizam coligação com o PSD, é confirmada pelo presidente do partido em Barra Mansa, José do Carmo, que também é o coordenador da campanha do pré-candidato a prefeito de Barra Mansa. José do Carmo, porém, preferiu manter o nome das legendas em sigilo.

A convenção será presencial, respeitando as normas de prevenção à Covid-19 e acontecerá no Sítio Vale das Estrelas.

Para o pré-candidato a prefeito, Bruno Marini, geração de empregos, renda, com foco no crescimento social, além de respeito ao bem público e ética em administrar, são algumas das prioridades do plano de governo, a ser apresentado à população, a partir do dia 26 de setembro. Bruno defende uma campanha e administração pública priorizando o respeito ao cidadão, ao bem público e com transparência. Investimentos em saúde e educação também fazem parte das ações prioritárias defendidas pelo pré-candidato a prefeito pelo PSD.

“Queremos que Barra Mansa volte a ser protagonista da Região Sul Fluminense, como antigamente. Mais empresas, mais empregos, mais qualidade de vida”, disse. E acrescentou: “o meu pré-candidato a vice-prefeito, que será escolhido na convenção, deverá ser um nome que defenda nossos valores e objetivos e que trabalhará ao meu lado para que Barra Mansa volte a crescer”.