Cidadania confirma nome de Dra. Silvia para prefeita de Porto Real

Vereador Lulinha (PV) é o vice da chapa, que ainda precisa ser deferida pela Justiça Eleitoral

A Convenção Municipal do Partido Cidadania, realizada na noite da última sexta-feira, dia 11, no Bairro Freitas Soares, confirmou o nome da médica Silvia Bernardelli como candidata a prefeita de Porto Real, o que ainda precisa ser chancelado pelo deferimento do pedido de registro de candidatura por parte da Justiça Eleitoral, nos próximos dias.

O encontro, que também contou com a presença de lideranças regionais do Cidadania, aconteceu dentro dos protocolos de segurança à Covid-19, também aprovou a chapa de 17 filiados que deverão disputar o cargo de vereador na eleição municipal do próximo dia 15 de novembro. Já o vice de Dra. Silvia é o vereador Haroldo Cianelli, o Lulinha, do Partido Verde (PV), cuja Convenção também aconteceu na última sexta.

“É um momento de agradecer, fico muito honrada de ter sido escolhida pelo Cidadania, também fico muito feliz de contar com a parceria de nosso amigo Lulinha na chapa majoritária, com cada um de vocês pré-candidatos a vereador. Hoje começa nossa caminhada, a gente tem uma batalha pela frente, eu quero dizer que não vai me faltar energia, vontade, perseverança, para que a gente chegue ao nosso objetivo, que é de tornar esta cidade melhor, uma cidade que vai crescer, que vai se desenvolver e que vai olhar por esta população, que está há algum tempo carente de atenção e de cuidados. É isso que a gente vem propor, essa é a nossa bandeira”, disse Dr. Silvia.

Lulinha, por sua vez, enfatizou que “temos uma coisa que é muito gratificante que é a união, a humildade, isso faz vencer. Isso é muito importante porque vão querer desvirtuar nossa campanha, porque sabem que o povo está querendo mudança, vamos caminhar com o pé no chão, respeitando uns aos outros”. Matéria e foto: Walter Barros