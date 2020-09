Cantor Maurício Manieri sofre infarto e está na UTI, em São Paulo

O cantor Maurício Manieri sofreu um infarto e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de São Paulo nesta segunda-feira (14). De acordo com informações da Opus Entretenimento, ele foi submetido a um cateterismo.

Nas redes sociais, fãs e amigos mandaram mensagens de apoio desejando a breve recuperação do cantor. Iza Stein, mulher de Manieri, postou uma música no perfil dela que traz a mensagem “confie no Senhor”.

Manieri completou 50 anos na última quinta-feira (10). A última publicação dele nas redes sociais, inclusive, foi para agradecer as mensagens que recebeu por conta do aniversário.