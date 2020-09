A jovem, Jennyfer Cristina Soares e Silva, de 22 anos, foi assassinada a tiros, na noite do domingo, em frente de casa diante da filha de 4 anos de idade, na Rua Leni de Souza, no bairro Cantão, em Barra do Piraí.

Segundo informações do local, um homem de capacete desceu da garupa de uma motocicleta e atirou duas vezes na jovem, que morreu na hora. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, de Barra do Piraí. Foto: Facebook