Técnico de enfermagem tem bicicleta furtada no bairro Monte Castelo

Um técnico de enfermagem que trabalha de home care – termo em inglês para a assistência médica domiciliar – em uma residência do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, teve a sua bicicleta furtada na madrugada desta segunda-feira (14). A casa fica na Rua Dom Luís de Vasconcelos.

Moradora do bairro Açude, a vítima usa a bicicleta como meio de transporte para o trabalho. “Meu marido comprou a bicicleta com tanto sacrifício e agora tiraram isso dele. Acabamos de pagar por ela há pouco tempo”, lamentou a esposa do homem.

Eles registraram um boletim de ocorrência na delegacia de polícia da cidade. Foto (Divulgação). Matéria – Felipe Cury