Acidente envolve carreta e caminhão e deixa um ferido em Volta Redonda

Uma colisão envolvendo uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira, na Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades do bairro Vila Rica, em Volta Redonda. Segundo informações do local, com o choque o caminhão tombou e o condutor ficou ferido. Ele teve ferimentos na perna, no braço e várias escoriações. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista.

Segundo a Guarda Municipal, o condutor não era habilitado para dirigir veículos pesados e recebeu uma multa de trânsito. O motorista da carreta não se feriu. O trânsito ficou congestionado e a pista somente foi liberada por volta das 18 horas. Fotos: Redes sociais