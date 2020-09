Escritor e ator faz sucesso em vários segmentos artísticos

O escritor Raphael Bruno, que também é ator, poeta, humorista, jornalista e compositor com mais de 200 canções e entre outras atribuições, lançou sua centésima sexta obra literária, o e-book Recursos Humanos, Humor e Poesias e Canções.

O autor de Penedo, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, já vendeu suas obras na França, Alemanha, EUA, Inglaterra, Índia, Japão, Austrália, Espanha e em todo o país.

Com seu estilo eclético, atua, improvisa e roteiriza seus vídeos na internet. Em 2019, foi finalista do prêmio “Olho Vivo” na categoria internet. Em 2018, o versátil artista foi finalista na categoria poeta e livros com e-book marketing. Em 2020, foi indicado na categoria ator e poeta.

Sua primeira obra literária foi com o livro Músicas e Poesias, em 2016. No ano seguinte, criou seu canal de humor que leva o seu nome aderindo seguidores de todo o país.

Com grande habilidade em escrever o mesmo criou diversas anedotas. Raphael Bruno também já redigiu inúmeras frases de otimismo, crônicas, matérias, poesias e roteiros. Além de idealizar diversos personagens.

Em 2014 e 2015 teve seu programa na rádio local, com o nome “De Coração pra Coração” (sucesso na cidade). Em 2018 foi comentarista da rádio Frenética Web. Este ano foi comentarista da Rádio Capital 777 e atualmente trabalha como repórter da Rádio Tropical AM, no programa Falando Geral. Sua primeira aparição em rádio foi em 2003 no programa “Chacrinha da Real” contando piada. Com tanta criatividade, Raphael resolveu colocar em prática suas ideias e não parou mais. Suas obras são encontradas na Amazon, Perse, Saraiva, Livrorama e Clube dos Autores.