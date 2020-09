Volta Redonda revitaliza 41 quilômetros de vias

Prefeitura já recuperou sinalização viária em ruas, avenidas e rodovias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), já revitalizou a sinalização viária em aproximadamente 41 quilômetros pela cidade, melhorando a mobilidade em diversos bairros. Nesta semana, as equipes da secretaria estão atuando nas principais vias dos bairros Santo Agostinho e Volta Grande.

O trabalho já foi realizado nas ruas Lino Moreira, Amador Bueno, Rubens Simões, Dom João, José Bento Ribeiro, Sargento Paulo Moreira, Manaus e Porto Alegre, no Santo Agostinho, e Rua 1017, no Volta Grande.

As equipes fazem recuperação e pintura de faixa de pedestre, ponto de ônibus, cruzamentos, demarcação de estacionamento, além de demandas referentes a áreas de carga e descarga, e a chamada vaga rápida, em áreas de maior presença do comércio.

Segundo os técnicos da STMU, toda a ação é realizada no período noturno, para evitar impacto no trânsito da região. O cronograma anual de revitalização da secretaria atende corredores viários do município, principalmente nos centros comerciais, onde o fluxo de pessoas e veículos é maior.

A STMU já atuou na entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; na via Sérgio Braga; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços e Santa Cruz.