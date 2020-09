Juliene Silva está confirmada pelo PSB como candidata a prefeita de Pinheiral

O PSB oficializou na tarde deste domingo (13), a candidatura de Juliene Silva à prefeitura de Pinheiral, na coligação “Juntos Por Uma Nova Pinheiral”, formada em conjunto com o PSOL. Uma chapa que leva a força de uma jovem de Pinheiral que viajou o Brasil se qualificando e agora se coloca a disposição de sua cidade.

Uma campanha limpa, com um olhar social e diferente de tudo que Pinheiral já viu por ser a primeira vez de uma jovem mulher negra concorrer ao cargo na cidade foram as palavras que mais se destacaram no discurso de Juliene, que afirmou o seu compromisso em reinventar Pinheiral pensando no futuro das pessoas.

Juliene da Silva Ramos começou a se interessar por política muito cedo. Sua referência é sua mãe, Juliete, que há mais de 10 anos trabalha na secretaria de Assistência Social de Pinheiral e que desde cedo carregou Juliene para todos os eventos, debates e conferências desenvolvidos pela secretaria.

Essas participações despertaram nela uma vontade ardente de fazer mais pela sua comunidade. O primeiro passo dado por ela foi se candidatar à presidência da Associação de Moradores do seu bairro. E logo na sua primeira eleição, já foi eleita e ficou à frente da associação durante dois anos. Neste período Juliene atuou em diversos Conselhos Municipais, participou do Orçamento Participativo e ajudou a construir a primeira Conferência da Juventude de Pinheiral.

Nesse seu primeiro período de militância, Juliene se aproximou do então vereador Felipe Rivello, que presidia o PSB em Pinheiral e era da executiva estadual do partido. E por convergir com as ideias do partido, Juliene decidiu se filiar em 2014 ao PSB.

Depois desse período, essa jovem guerreira se engajou cada vez mais nas lutas partidárias e estudantis e tomou a decisão de se mudar para Brasília, onde começou a ter funções e atividades junto a nacional da JSB (Juventude Socialista Brasileira) e ao próprio PSB.

Se tornou uma das referências da juventude para grandes nomes do partido como Carlos Siqueira (presidente nacional do PSB), senador Beto Albuquerque, governador Renato Casagrande e o deputado federal Alessandro Molon.

Nessa época, Juliene se candidatou mais uma vez e mais uma vez foi eleita e depois reeleita. Dessa vez para o cargo de Secretária Geral da UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas).

No período em que esteve em Brasília, Juliene foi convidada a desenvolver atividades junto ao governo do Distrito Federal, através de projetos desenvolvidos pela Secretaria Distrital de Segurança Pública, durante o mandato de Rodrigo Rollemberg, então governador do Distrito Federal e dirigente do PSB Nacional.

Apesar de jovem, Juliene já adquiriu bastante experiência política e administrativa durante sua passagem por Brasília e pelas demais administrações publicas exercidas pelos dirigentes do PSB pelo país.

Atualmente Juliene é graduanda em Direito pela UNIFOA, é Coordenadora da Região Sudeste da JSB Nacional, Secretaria estadual de movimento estudantil pela JSB-RJ, ministra palestras relacionadas a direitos humanos e sociais em todo Brasil e preside o PSB em Pinheiral e trabalha enquanto mediadora educacional em uma escola pública do município.

Segundo ela, chegou a hora de retribuir para a cidade, tudo aquilo que conquistou ao longo de sua vida política. Com toda essa bagagem, o Partido Socialista Brasileiro a convidou para assumir o papel de protagonismo na vida pública de sua cidade. Por todos os atributos citados acima, por ser a filiada mais antiga do PSB de Pinheiral, por ser a filiada com a maior qualificação e articulação nacional dentro do partido na cidade, a legenda confirma a candidatura de Juliene Silva a prefeitura de Pinheiral.