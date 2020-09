Convenção do PT confirma candidatura de Sebastião Paulo a vereador de VR

A convenção do Partido dos Trabalhadores realizada na última segunda-feira (14), por meio de plataforma virtual, confirmou a candidatura do sindicalista Sebastião Paulo de Assis, a vereador de Volta Redonda.

Na ocasião, Cida Diogo foi homologada como candidata à prefeitura e também foi aprovada a coligação “A Esperança de Volta”. A chapa é composta com a candidata a vice, Nena Duppre, que já foi homologada na convenção do Partido Verde.

– Apesar dos avanços alcançados na cidade, eu entendo que ainda existem muitos pontos para debatermos e melhorarmos nas mais diversas áreas. Vamos seguir ouvindo a população, abordando vários temas e levantando as demandas – afirmou Sebastião Paulo, destacando também a importância de ter Cida Diogo como candidata à prefeita, por sua atuação no cenário político, nas lutas sociais e por cidadania, sempre na defesa de direitos dos menos favorecidos.

Para Sebastião Paulo, uma lembrança que merece destaque foi o empenho da Cida Diogo na expansão do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Vila Santa Cecília, e também na criação do moderno campus da UFF do Aterrado, permitindo que muitas pessoas de Volta Redonda não precisassem mais sair da cidade, para cursar faculdade pública.

– A candidatura da Cida veio para fortalecer o partido no município.

Junto com a candidata a vice, Nena Duppre, novas propostas serão construídas com a participação da população, de lideranças comunitárias, de movimentos sociais e políticos, entre outros segmentos – ressaltou.

Sebastião Paulo – O sindicalista é conhecido por atuar em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos reajustes salariais e das garantias de segurança e saúde nos locais de trabalho. Está licenciado do seu cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, para concorrer às eleições, mas continua combativo contra a política nacional de retirada de direitos que prejudica as categorias. Ele também tem participação em vários movimentos sociais e populares, pois acredita na força de mobilização e organização da população, para gerar empregos e renda e criar novos serviços de qualidade.