Bombeiros são acionados para apagar fogo no Hospital de Campanha

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta quinta-feira para apagar um princípio de incêndio ocorrido no Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Um caminhão passou em cima de cabos de alimentação do hospital e pegou fogo. Ninguém ficou ferido e a grama ficou bastante queimada. Várias pessoas que estavam no local ficaram assustadas, mas nenhuma ficou ferida.

Não havia ninguém no hospital, que foi montado para pessoas com o coronavírus de baixa complexidade. O hospital deve ser desativado ainda esta semana. Samuca disse que está aguardando uma autorização judicial para desmobilizar o hospital. Foto: Serginho