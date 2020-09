Dayse Penna assina plano de governo junto a representantes dos partidos de sua coligação

Nesta quarta-feira (16), foi realizada no Salão Glória Roussim Guedes Pinto, na Câmara Municipal de Volta Redonda, a cerimônia de assinatura do plano de governo da Coligação ‘Por Uma Cidade Que Vale a Pena Viver’ – que tem Dayse Penna como candidata à prefeitura do município e Ademar Esposti, candidato a vice – composta pelo Pros – Partido Republicano da Ordem Social, PSL – Partido Social Liberal e PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira.

Além de Dayse, o ato contou com a presença do presidente do Pros, Luiz Henrique Carvalho Gatte, do presidente do PSDB, Jorge Alberto Felipe Cury e de Laura Jane, uma das coordenadoras do plano de governo. Ademar Esposti e o presidente do PSL, José Carlos, estavam em um outro compromisso e assinaram o documento mais tarde.

Dayse Penna destacou o que ela considera ser o principal diferencial do plano: ‘O diferente é que o projeto foi feito realmente para funcionar. Então não foi desenhado absolutamente nada que não seja possível de ser realizado ou começado para dar continuidade ao longo dos próximos 20 anos em nossa cidade. Nós queremos uma cidade que funcione para todos, então todos os projetos foram pensados com justiça social e com a possibilidade de se fazer inclusão. O comprometimento de todas as pessoas que se envolveram para desenhar o projeto é o que certamente fará com que o plano funcione verdadeiramente’. Afirmou Dayse.

Luiz Henrique enfatizou a união partidária na elaboração do plano: ‘hoje é um dia importante todos nós, porque é mais um passo nessa caminhada. A construção de um plano de governo que é a união de partidos pensando na reconstrução de Volta Redonda. Infelizmente a cidade se encontra totalmente destruída pela atual gestão e por gestões passadas em um somatório de equívocos. Nossa coligação veio para reconstruir Volta Redonda’. Destacou Luiz.

Para Jorge Alberto, o ato simboliza muito mais que uma assinatura de plano de governo: ‘Na verdade esse momento é muito importante para o futuro da nossa cidade. Eu não vejo só um programa de governo, mas sim um programa de melhoria para a população de Volta Redonda. Então nesse momento a gente está partindo do zero para dar uma virada de 360 graus na cidade. Acredito muito no potencial da Dayse em executar tudo o que foi planejado e eu tenho certeza de que quem vai colher os frutos é a nossa população’. Concluiu.

O Plano de Governo da coligação consiste em 4 eixos básicos: são eles, Cidade Cuidadora, relacionado aos serviços públicos; Cidade Dinâmica voltado a fluidez urbana, infraestrutura, cultura e turismo; Cidade Sustentável, com o objetivo de fortalecer as interações com o meio ambiente através do conceito da Fluxonomia 4D; e Cidade Inteligente que foca em planejamento tecnologia e inovação.