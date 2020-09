Samuca pede desculpas aos funcionários terceirizados

Durante um live na noite desta quinta-feira, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva garantiu que o pagamento dos funcionários terceirizados do Hospital São João Batista, responsáveis pelos serviços de higienização e limpeza, receberão seus salários de agosto nesta sexta-feira (25).

Na manhã desta quinta-feira, funcionárias fizeram uma manifestação reivindicando os salários atrasados. Samuca chegou a pedir desculpas aos trabalhadores pelo problema. Segundo o prefeito, isso se deve à transição que está ocorrendo em razão da suspensão do contrato com a OS (Organização Social) Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE).

Segundo o prefeito, todas as contas estão auditadas. Ele informou também que uma nova empresa deverá assumir o serviço de limpeza na próxima segunda-feira e já foi solicitada a contratação do mesmo pessoal. Samuca garantiu que os campos de futebol poderão abrir, mas vai depender do acordo com o Ministério Público. Sobre idosos nas igrejas e shoppings, o prefeito disse que está aguardando ainda uma resposta do MPRJ.

Sobre as aulas, o prefeito disse que não vai ter aulas presenciais este ano. Estamos dialogando com o Ministério Público para encontrar um cronograma para chegar em fevereiro com as aulas físicas. Samuca acredita que em janeiro os profissionais estejam vacinados.