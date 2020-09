Força-tarefa atuará no final de semana em VR para garantir medidas de combate ao coronavírus

Equipe irá percorrer principais centros comerciais da cidade visando o combate ao novo coronavírus

A Prefeitura de Volta Redonda vem realizando, desde o início da pandemia do novo coronavírus, ações para inibir a propagação do vírus na cidade. Uma das estratégias da administração municipal foi a criação de uma força-tarefa para garantir o cumprimento das normas sanitárias e o distanciamento social, além dos decretos municipais de prevenção à Covid-19. O trabalho, que é realizado diariamente, será intensificado em mais um final de semana por uma equipe composta pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.

As ações contam com a ajuda da população que vem denunciando as irregularidades através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR. A força-tarefa, que atua diariamente durante o dia e à noite, além de atender as denúncias, faz rondas nos principais centros comerciais da cidade e percorrem ainda os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração.

O diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, destaca que a ajuda da população é essencial para o bom andamento do trabalho. “Nossa equipe realiza de forma incansável as rondas pela cidade e as denúncias que recebemos da população nos norteiam na hora de traçar as rotas que vamos fazer durante as fiscalizações. Essa parceria entre o poder público e os moradores da cidade tem dado bons resultados”, disse o diretor.

Secom/VR com fotos de arquivo