Revitalizações em unidades de ensino entram em fase de conclusão

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, segue com a implantação do projeto de revitalização e padronização da unidades de ensino público do município, e atualmente, duas delas estão recebendo intervenções. A Creche Waldir Roberto da Conceição, no bairro Village, recebeu desde agosto diversas melhorias, como: limpeza do espaço externo; trocas de lâmpadas; instalação de quadros nas salas, manutenção de toda rede elétrica e pintura geral. Além disso, o projeto de revitalização da unidade ainda conta com as construções de um muro e de um pátio externo para recreação, que estão na etapa final.

Já Escola Municipal José Ferreira da Silva, no bairro São José, é outra unidade que passa por melhorias. As obras no local estão em fase de conclusão e o espaço recebe a pintura total, tanto da área interna quanto externa. Os outros serviços realizados no local consistem em: revitalização das salas de aula, banheiros e cozinha; revisão das estruturas hidráulicas, elétricas e reparações de infraestrutura. Foto: Dorinha Lopes.