Um caminhão carregado de açúcar tombou, na manhã desta sexta-feira, na rua que liga a Avenida Albo Chiesse à Avenida Francisco Vilela, no Centro de Barra Mansa. Um muro e telhado do imóvel onde mora o prefeito Rodrigo Drable foi atingido. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas. Com o impacto um poste caiu em cima do telhado da casa do prefeito.

O trânsito na Rua Osmar Brandão também estava bloqueado. A Guarda Municipal se encontrava no local. Fernando Pedrosa/Foco Regional