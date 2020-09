Dayse Penna e Ademar Esposti lançam oficialmente suas candidaturas à prefeitura de VR

Encontro aconteceu na manhã deste domingo e contou com a presença do deputado federal Antônio Furtado (PSL)

Aconteceu na manhã deste domingo, 27 o lançamento de campanha da coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros-PSL-PSDB) que tem Dayse Penna (Pros) com candidata a prefeita e Ademar Esposti (PSL) como candidato a vice-prefeito. O evento, que aconteceu no Aterrado, contou com a presença do deputado federal Antônio Furtado (PSL), foi transmitido ao vivo pela página oficial da candidata no Facebook e atendeu as medidas de segurança contra a proliferação da covid-19.