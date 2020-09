Policiais militares apreendem menor com drogas em Itatiaia

Policiais militares apreenderam neste sábado, um adolescente, de 14 anos, com drogas na Rua das Rosas, no Beco da Manilha, no Jambeiro 2, em Penedo, Itatiaia. Os policiais foram até o local e perceberam uma movimentação típica de tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos agentes, os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata.

Apenas o adolescente foi apreendido com 10 pedras de crack, 12 sacoles de maconha, 48 tiras pequenas (maconha), e 12 pinos de cocaína. Também foram apreendidos R$ 10 em dinheiro. O menor foi levado para a Delegacia de Polícia, onde o menor vai responder por fato análogo por tráfico de drogas.