Motocicleta bate de frente contra caminhão em Engenheiro Passos

O condutor de uma motocicleta Honda NXR160 Bros, de 19 anos, perdeu o controle de seu veículo numa curva e invadiu a pista contrária colidindo de frente com um caminhão Mercedes Benz, no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo, por voltadas 13 horas. O motorista do caminhão freou e tentou desviar para evitar o choque, mas não foi possível. Os ocupantes da moto ficaram feridos. O caminhoneiro saiu ileso.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves. A passageira da motocicleta, de 22 anos, sofreu ferimentos graves. As vítimas foram socorridas pela equipe de resgate médico da CCR-Nova Dutra para o Hospital de Emergência de Resende.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF para o condutor da motocicleta por lesão corporal culposa na direção de veículo, tendo o mesmo assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.