Polícia Militar prende suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro Coqueiros

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como o gerente do tráfico no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, numa operação realizada no bairro Vale Verde entre o final da noite do domingo (27) e a madrugada desta segunda-feira (28). Outros dois suspeitos foram presos e ainda houve a apreensão de armas, grande quantidade de drogas e materiais para embalsamar entorpecentes.

A ação teve início quando os agentes receberam a informação de que o suposto gerente do tráfico estava numa reunião com os membros de uma facção criminosa, vindos da capital, para reforçar o grupo contra uma quadrilha rival. De acordo com a informação, o grupo estaria reunindo na Rua PG, no Vale Verde, onde os agentes conseguiram prender o suspeito, de 24 anos, quando ele se preparava para sair num Corolla ostentando a placa LRQ-5626. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, com 16 munições, rádio transmissor e um celular.

Na casa de onde ele acabara de sair, outro suspeito, de 44 anos, foi flagrado também com uma pistola calibre 9mm, com 13 munições, e um terceiro, de 24 anos, com uma arma do mesmo calibre e a mesma quantidade de munições.

Após dar voz de prisão aos três suspeitos, os PMs fizeram buscas numa área de mata ao lado da casa, encontrando 51 frascos de lança-perfume, um tablete, dois pedaços e um sacolé de maconha, seis pinos de cocaína e um sacolé com haxixe . Também foram apreendidos materiais usados ​​para embalsamar cocaína, junto com binóculos, touca ninja e balança digital.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Volta Redonda, onde foi constatado que o Corolla está clonado, sendo um PLC-9448 original. De acordo com a ocorrência da PM, trata-se de um carro roubado e, por isso, também ficou apreendido. A polícia apura informação de que o carro teria sido usado na prática de homicídios na Água Limpa recentemente. Jornalista: Felipe Cury/Informa Cidade (Foto: Polícia Militar)