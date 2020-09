Pinheiral terá vacinação contra sarampo até o dia 31 de outubro

A Prefeitura Municipal de Pinheiral por meio da Secretaria Municipal de Saúde está intensificando a vacinação contra o sarampo no município. Por esse motivo já está sendo disponibilizada a vacina e vai até 31 de outubro para pessoas de 6 meses a 59 anos, para aqueles que ainda não tomaram ou precisam completar o cartão de vacina e para pessoas de 20 a 49 anos, de forma indiscriminada em todas as unidades de saúde, de 8 às 17 horas. Para garantir a imunização basta comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima munido de identidade, cartão SUS e carteira de vacinação.

A campanha de vacinação contra o sarampo tem como objetivo promover medidas para contenção do avanço da doença de acordo com a faixa etária, definida pelo Ministério da Saúde. O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e até chegar ao óbito. Além disso, em 17 de outubro ocorrerá o dia “D de Vacinação” para adultos que ainda não sejam vacinados contra a doença.

“Essa vacinação é da rotina do Programa de Imunização, sendo realizada todos os anos. Estamos intensificando a vacinação contra o sarampo devido ao aumento de casos no país, pois o vírus continua circulando de forma ativa e precisamos redobrar os esforços sobre as ações de vacinação contra o sarampo”, explicou a enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização de Pinheiral, Márcia Abbado.