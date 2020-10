Mendes: Operação termina com dois presos

Terminou com dois presos – um homem de 51 anos e uma mulher de 29 – a operação deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas que age em cidades na divisa dos estados do Rio e Minas Gerais.

O líder do bando, de 40 anos, segundo o delegado Rodolfo Atala, que comandou a operação, fugiu armado. O que foi preso seria o braço direito dele.

A operação contou com o apoio de agentes de diversas delegacias da região e também da Polícia Militar. “O bando é suspeito de cometer os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e coação no curso do processo”, disse Atala.

Segundo ele, foram expedidos nove mandados, entre prisão e busca e apreensão. Houve ainda determinação judicial para quebra de sigilo de dados dos suspeitos.

De acordo com o delegado, que até recentemente atuou como adjunto em Volta Redonda, o procurado que escapou percebeu a chegada dos agentes porque tinha, no quarto, um monitor de câmeras de segurança cobrindo toda a rua.

Ele tem passagem na polícia passagem por tráfico de drogas (duas vezes), associação para o tráfico, resistência e desobediência.

O homem preso também tem passagem por tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto, lesão corporal, dano ao patrimônio público e desacato. Foco Regional