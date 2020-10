PRF realiza Operação Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estará realizando a Operação Nossa Senhora Aparecida, que começou a 00h00 desta sexta-feira e vai terminar às 23h59min de segunda-feira, visando coibir as infrações de trânsito e os ilícitos nas rodovias federais.

O objetivo é dar segurança a todos os usuários da rodovia, prevenindo e reduzindo a ocorrência dos acidentes e combatendo todos os tipos de crimes. A fiscalização será intensificada, com reforço do efetivo.

No trecho da 7ª DEL PRF, responsável pela Rodovia Presidente Dutra no Sul do Estado do Rio de Janeiro, será utilizado reforço do efetivo com equipes da própria DEL e equipes de grupos especializados da Superintendência Regional. Como a Dutra é o caminho para a Basílica de Aparecida, a atenção com romeiros, tanto caminhando pelo acostamento, com bicicletas, automóveis ou ônibus, será redobrada para evitar acidentes. A fiscalização será intensificada.

A PRF recomenda a todos os motoristas que façam uma revisão de seu veículo antes de viajar, não ingerir bebidas alcoólicas, respeitar os limites de velocidade, todos os ocupantes do veículo tem que utilizar o cinto de segurança, enfim, respeitar todas as leis de trânsito, e redobrar a atenção devido ao aumento no fluxo de veículos, observar a presença de romeiros caminhando pelo acostamento, tomando as medidas necessárias para evitar acidentes (atropelamento). Aos romeiros é recomendado caminhar no contra fluxo de veículos, pela margem do acostamento junto ao canteiro lateral, o mais afastado da pista de rolamento possível, onde houver via apropriada, como calçadas ou ciclovias, estas deverão ser utilizadas pelos pedestres, evitar ficar cruzando (atravessando) as pistas, usar roupas claras, se possível um colete refletivo, evitar caminhar à noite e durante a chuva, pois nestes casos o risco de acidentes aumenta.