Polícia prende homem que atuava como médico em Valença

Policiais militares prenderam na sexta-feira um homem que atuava como médico, no Hospital Escola, em Valença. O falso médico usava os dados do médico o Alexandre Augusto dos Santos Barbosa dos Santos, em Goiás,

O delegado Carlos César Santos, da cidade de Valença, disse que os agentes conseguiram prender o falso médico depois que receberam denúncias do Hospital Escola, onde ele vinha trabalhando há cerca de dois meses. Segundo a polícia, o falso médico atuava há mais de 15 anos, com a identidade falsa.

A direção do hospital disse que ele não pertencia ao quadro de médicos permanentes do Hospital Escola de Valença. Médicos do hospital estranharam a forma de agir e falar e começaram a desconfiar de que se tratava mesmo de um médico. O alerta foi feito à diretoria do hospital que comunicou o caso à polícia.

O falso médico disse também que era tenente do Exército Brasileiro. Ele teria atuado em hospital de outras cidades do Sul do Estado do Rio. Ele foi levado para a delegacia de Valença, onde o caso foi registrado.

Segundo o delegado Carlos César Santos, o falso médico vai responder por falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina, lesão corporal e uso de documento falso e falsa identidade.