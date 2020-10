Empresários fundam oficialmente a Abrasel

Foi fundada nesta quarta-feira, a Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel Sul Fluminense, no Salão de Eventos Ricardo Buffet, no bairro Conforto em Volta Redonda

A cerimônia de fundação da regional contou com a presença do presidente da Seccional do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Hermeto, empresários da região e representantes do governo. Durante o evento o presidente da Seccional deu posse aos integrantes do Conselho de Administração – presidido pelo empresário José Fardim e dos membros do Conselho Fiscal da nova entidade, que foi criada para aumentar a representatividade e dar melhores condições de crescimento para as empresas do segmento de alimentação fora do lar.

Volta Redonda será a cidade sede da Abrasel Sul Fluminense, que atenderá todas as outras cidades da região, colaborando com o que for necessário para auxiliar no desenvolvimento do setor que é um dos mais afetados pela paralisação total / parcial das suas atividades durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

O presidente da Seccional estadual celebrou a criação deste que será um braço da entidade na região, a qual ele afirmou ter conhecimento da sua importância para a economia do estado e do país. Pedro Hermeto ainda destacou que apesar do conturbado momento que o mundo vive, ele se sentiu feliz em ver os empresários locais se movimentando para superar as dificuldades.

– A constituição desta regional fortalece o trabalho da Seccional do Rio de Janeiro, a nossa sede é na cidade do Rio de Janeiro, mas temos abrangência em todo o estado a partir das regionais. Com a criação desta regional nós também estaremos representados aqui no sul do estado, uma região de grande importância para a economia, onde existe um setor de alimentação fora do lar muito desenvolvido e por isto estou positivamente impressionado com a forma que conduziram tudo por aqui. Confesso que quando cheguei nesta cerimônia e vi toda a estrutura montada para concretização da fundação, fiquei muito emocionado, pois é um momento de alegria para a Abrasel estadual e nacional – afirmou o presidente da Seccional.

Joselito Magalhães, Secretário de Governo de Volta Redonda, representou o prefeito Samuca Silva na cerimônia. Ele também comemorou a criação da Regional e elogiou a iniciativa de todos envolvidos em defender seus interesses de maneira organizada.

– Sou um grande defensor do associativismo e entendo que um setor tão importante como o de bares e restaurantes para a nossa região precisa de uma organização deste porte para crescer. Passamos por este período de pandemia trabalhando em cima de todas as regras restritivas e pudemos perceber como fez falta uma associação trabalhando em prol das empresas deste setor que tantos empregos é capaz de gerar. Fico feliz de ver esta nova diretoria composta por pessoas que atuam há muito tempo neste segmento e com disposição para trabalhar em um momento importante e de muitos desafios a serem superados – revelou o Secretário de Governo.

José Fardim, primeiro presidente da Regional Sul Fluminense da Abrasel, garantiu que trabalhará com muito empenho para fortalecer o associativismo, buscar melhores condições comercias com os fornecedores de serviços e produtos, estreitar os laços entre empresários do segmento alimentação fora do lar na região, trabalhar em conjunto com as entidades de classes e ter um bom dialogo com as autoridades das cidades de abrangência de ação da associação.

– E fica o nosso compromisso, o meu e dos demais quinze conselheiros, de trabalhar para cumprir e fazer cumprir a missão da Abrasel Sul Fluminense. Representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, contribuindo para facilitar o empreender e melhorar a qualidade de vida – destacou.