Um helicóptero da Unimed (Volta Redonda) sobrevoou a cidade e participou de um ensaio de rota com pouso no prédio de expansão do Hospital Unimed Volta Redonda.

A unidade hospitalar, que será inaugurada nesta quinta-feira, dia 15, conta com um heliporto próprio no 8º andar do prédio. O serviço de transporte aéreo, com acompanhamento médico, é oferecido como opcional no plano de saúde.