Prefeitura de Barra Mansa institui comitê para elaboração de relatório para estudo de volta às aulas

Grupo, formado por representantes das redes pública e privada, irá elaborar relatório com protocolos e diretrizes para a retomada das atividades presenciais

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, se reuniu nesta quarta-feira (14) com os representantes das escolas públicas e privadas do município, a fim de planejar as diretrizes de implementação das normas educacionais excepcionais para 2020/2021, conforme orientações do Conselho Nacional de Educação. Durante o encontro, que aconteceu no gabinete do prefeito, foi instituído um comitê municipal para a elaboração de protocolos para o retorno seguro às aulas presenciais.

O comitê irá planejar, monitorar e elaborar diretrizes, adequação e operacionalização dos protocolos de segurança, bem como procedimentos de acolhimento aos estudantes e profissionais da Educação quanto ao retorno das atividades presenciais. O grupo terá o prazo de até dez dias para apresentar um relatório para posterior apresentação e homologação.

Farão parte do comitê representantes das secretarias de Educação e de Saúde; Conselho Regional de Medicina e Municipal de Educação; Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores; coordenação do CEMAE e de Supervisão Escolar; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar; Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe); Sindicato dos Professores do Sul Fluminense (Sinpro SF); Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Sul Fluminense (Sinepe); representantes de direção da rede pública municipal e estadual; direção da rede privada de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e Médio; Ensino Superior e Cursos Livres.

No encontro, os representantes apresentaram suas expectativas e planejamentos para um possível retorno, tendo como base os protocolos de segurança e combate à Covid-19. Na oportunidade, ficou definido que as aulas presenciais continuam suspensas no município até o dia 31 de outubro ou até a conclusão do relatório.

O secretário de Educação, Marcus Vinícius Pires de Barros, fala sobre a ação. “É um momento muito importante para o município, em que as redes, com diversas características e diversas peculiaridades, se reúnem para uma ação única. É um momento totalmente atípico, o que torna esse engajamento e unicidade fundamentais na atual situação”.