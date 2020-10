Melhorias em Creche Cacilda Verri Marassi são intensificadas

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ( SMOSP) , seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, segue o andamento na obra de manutenção e reparo na Creche Cacilda Verri Marassi, localizada no bairro Jardim Real. Bancadas de concreto que haviam em algumas salas do primeiro piso, estão sendo retiradas, algumas visando maior espaço e segurança para a realização de atividades realizadas pelas crianças, outras para proporcionar mais mobilidade aos profissionais de educação.

O berçário, além de manutenções diversas recebeu mais uma porta que que dá acessa a uma área externa antes não utilizada, proporcionando mais espaço. Reparos no telhado e nos azulejos, estão sendo feitos com objetivo de conter infiltrações. Além disso foi construído mais um banheiro para os profissionais da creche. Também no segundo piso foi adicionada uma janela maior, melhorando na circulação do ar.

A SMOSP ainda destaca que após o fim dos reparos e manutenções, acontecerá uma pintura geral na parte interior e exterior do prédio. Fotos: Dorinha Lopes