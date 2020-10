PRF recebe a visita de Bolsonaro

A Policia Rodoviária Federal (PRF) recebeu nesta tarde desta sexta-feira, 16, às 13 horas, a visita do presidente da República em sua Unidade Operacional, da BR-116, km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O Presidente e sua comitiva visitou as instalações da unidade e foi presenteado com uma camisa táctica da PRF.

Posteriormente acompanhou, vestido com sua camisa táctica, um comando de operação da equipe da 7ª Delegacia de Resende. Após a operação, ainda visitou uma comunidade vizinha acompanhado de sua comitiva. Por fim, parabenizou pelos serviços prestados pela instituição PRF.