Thiago Silva, de 23 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira com vários tiros no corpo e na cabeça, na Rua Olímpio Batista Campos, próximo à uma creche, no bairro Vicentina. Ele foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. Ainda não há informações sobre o autor do crime. O caso foi registrado na delegacia da cidade.