Policiais militares apreenderam na noite desta quinta-feira, um adolescente suspeito de tráfico de drogas, no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Militar, o adolescente teria confessado que estava envolvido com o tráfico de drogas e mostrou onde estavam as drogas.

No local indicado pelo menor foram apreendidas 25 cápsulas de cocaína e 19 trouxinhas de maconha. O adolescente foi levado para à delegacia, onde foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas.