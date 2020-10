Samuca fala da importância do Polo Metalmecânico para o desenvolvimento econômico

Em programa eleitoral de rádio nesta sexta-feira, dia 16, o candidato a reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), falou sobre a importância da aprovação do projeto do Polo Metalmecânico para o desenvolvimento econômico da cidade e geração de emprego e renda.

O Polo Metalmecânico está em fase de regulamentação após a aprovação pela Assembleia Legislativa do Rio da ‘Lei do Aço’. O projeto trata-se de incentivos fiscais a empresas da cadeia do aço, igualando as condições de atração de empresas a outros estados, como Minas Gerais.

“Esse projeto começou em Volta Redonda e é fruto do retorno de diálogo com a CSN, que é a nossa maior empresa. Esse é um grande legado do nosso governo Você sabia que a CSN não vende um quilo de aço para as empresas da região? Então, com os incentivos, já conseguimos sete empresas que assinaram cartas de intenções de se instalarem na cidade e isso deve acontecer em breve. Somente essas empresas vão gerar 3,5 mil empregos na cidade”, disse o prefeito Samuca Silva.

Samuca destacou que a geração de emprego com o Polo Metalmecânico também vai oferecer oportunidades de trabalho de forma indireta, tendo em vista a geração de renda e o fomento à economia local.

“Em 2018 e 2019, fomos a cidade que mais gerou empregos no estado do Rio. O novo shopping, a ocupação do parque empresarial do município, o incentivo ao comércio com a desburocratização e com o Tarifa Comercial Zero, mostram que o desenvolvimento é possível. E é verdade que muita gente ainda está precisando de emprego e vamos atrair mais oportunidades de trabalho para a família, para os jovens universitários e para mão de obra qualificada”, comentou Samuca.