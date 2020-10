Alex Martins defende função social de imóveis da CSN

Buscando ampliar a divulgação da sua proposta de governo junto ao eleitorado, o candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins (PSB), realizou panfletagem na manhã desta sexta-feira (16), na feira livre do bairro Conforto. Ele ouviu as reivindicações de melhorias apresentadas pelos feirantes e as demandas dos consumidores. Novamente, as condições do sistema de saúde do município e o transporte coletivo foram, segundo ele, os alvos das reclamações.

Na sequência, Alex Martins participou de entrevista no Programa Microfone na Rua, na Rádio Vibe FM. Um dos assuntos sobre os quais foi questionado foi sobre os imóveis da CSN na cidade. “Vinte e cinco por cento do zoneamento urbano de Volta Redonda pertencem à CSN. Precisamos, junto com a empresa, pensar na função social desses imóveis, ampliando as oportunidades comerciais e de negócios no município. Existe, inclusive, uma ação civil pública questionando a relação patrimonial entre a CSN e a cidade”, lembrou Alex.