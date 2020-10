Jovem é morto a tiros e outro é baleado no bairro Vila Nova (BM)

Um jovem identificado como Giovani Luigi Oliveira Ferreira, de 23 anos, foi assassinado na noite da sexta-feira (16) em Barra Mansa. Ele morreu na Rua Artur Oscar, depois de ser baleado na Rua Sebastião Maximiliano Alves, na Vila Nova. De acordo com populares, o homicídio ocorreu próximo da meia-noite.

A vítima estaria numa motocicleta com outro homem, de 27 anos, que levou um tiro no ombro e foi atendido na Santa Casa de Misericórdia. Os disparos foram feitos de dentro de um carro preto, que seria um Corolla. Os policiais militares encontraram no local três cápsulas de arma de fogo. O corpo foi removido e levado para a Instituto Médico Legal (IML), no bairr Três Poços, em Volta Redonda. (Foto: Redes sociais)