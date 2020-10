Prefeitura de Volta Redonda inicia nova etapa de entrega dos kits alimentação para alunos da rede municipal

Na última semana, cerca de nove mil cestas foram entregues e mais 10 mil estão na programação

A prefeitura de Volta Redonda retomou, na última semana, a entrega dos kits de alimentação para as famílias dos alunos da rede que realizavam refeições nas unidades escolares. A nova etapa de distribuição começou na última semana com o fornecimento de cerca de nove mil kits. De acordo a Secretaria Municipal de Educação (SME), mais 10 mil unidades devem ser entregues durante essa semana.

Nesta segunda-feira, dia 19, as unidades educacionais Paulo VI, Recanto Infantil, Amaral Peixoto, Cora Coralina, Fernando de Noronha, Othon Reis Fernandes, Palmares e Santa Cecília receberam seus kits para distribuição aos alunos.

Cada unidade escolar é responsável por organizar, de forma gradativa, a retirada dos kits, visando evitar aglomeração de pessoas. O objetivo é proporcionar uma alimentação saudável e nutritiva para os alunos enquanto as aulas estão suspensas em função da pandemia de Covid-19.

A secretária de Educação de Volta Redonda, Rita Andrade, lembrou que a distribuição de cestas básicas aos alunos da rede municipal visa diminuir o impacto social da pandemia.

“Estávamos em processo licitatório, que é a forma correta e honesta para a efetivação de qualquer compra com verba pública. O problema é que houve um aumento grande no preço dos produtos, o que atrasou o processo, sendo necessário realizar uma nova licitação. Com a situação resolvida, conseguimos retomar o fornecimento dos gêneros alimentícios”, explicou a secretária.

Confira a programação das entregas:

Na terça-feira, dia 20, recebem os kits as seguintes unidades educacionais: Monteiro Lobato, Mariana Bressan, Lund Fernandes Vilela, Waldyr Bedê, Walmir de Freitas Monteiro, Professora Delce Horta Delgado, Professora Themis de Almeida Vieira e Recanto das Crianças.

Na quarta-feira, dia 21, os kits serão entregues nas unidades Barquinho de Papel, Jesus Menino, João Paulo I, Palmares, Wandir de Carvalho, João XXIII, Irmã Zilá e Balãozinho Vermelho.

Já na quarta-feira, dia 22, as unidades escolares que recebem as cestas são Iracema Leite Nader, Dom Waldyr Calheiros, Nilton Pessoa, Maria Hygino, Wladir Telles, Domingos Maia, Miguel Couto, Maria Rosa, Paulo Freire e Amor Perfeito.