Neto diz que recepção da população nas ruas dá força para campanha

O candidato do DEM à prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, fez uma carreata na terça-feira, dia 20, percorrendo diversos bairros da cidade. Em determinado momento do ato de campanha, a chuva começou a cair com força, mas o ex-prefeito destacou que nem o aguaceiro amenizou o apoio popular.

“As pessoas estão muito confiantes de que temos condições de recolocar nossa cidade no caminho certo. A chuva caiu e até pensamos em parar a carreata, mas diante das manifestações da população e até em respeito a eles, seguimos adiante. A chuva não impediu o povo e não iria nos impedir”, disse.

Neto afirmou que a saúde e a falta de manutenção nos bairros têm sido queixas constantes por parte dos populares. “A crise na saúde está aí, é uma realidade e pior do que muita gente pensa. Vai do posto de saúde ao hospital e sem dúvida é o que mais nos preocupa”, ressaltou.