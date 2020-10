Família faz campanha para adquirir cadeira de rodas

Os parentes e amigos Deivison Samuel da Silva, de 35 anos, morador de Resende, estão mobilizados numa campanha com a finalidade de obter recursos a fim de comprar uma nova cadeira de rodas para ele. Deivison no bairro Itapuca.

Vítima de um acidente quando ainda era criança, ele nunca mais andou. Sua locomoção sempre foi feita numa cadeira de rodas, com o auxílio da mãe, que, hoje, aos 61 anos, com problemas na coluna, já não consegue empurrar a cadeira, também já desgastada pelo tempo de uso.

“A vaquinha é para comprar para ele uma cadeira de rodas motorizada, que ele mesmo pode manobrar com apenas uma das mãos, por meio de um manete”, conta a prima Fernanda Regal, feliz pelo fato de, em três dias, mais da metade dos R$ 10 mil fixados como meta já terem sido alcançados.

Ela explica que, por causa das dificuldades da mãe e do desgaste da cadeira que tem, Deivison está passando a maior parte do tempo deitado, sem conseguir sequer ir às sessões de fisioterapia. Com isso, uma das mãos atrofiou e ele ganhou peso.

Deivison e a mãe residem num imóvel de apenas um cômodo, localizado nos fundos da casa do irmão, que também o ajuda. O portador de necessidades está à espera de um imóvel do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

“Com uma nova cadeira, motorizada, poderemos melhorar a qualidade de vida dele, que está péssima”, disse Fernanda. Ela informou ainda que foi criada para o primo uma página no Instagram que é @ajude.o.deivison.

Quem quiser ajudar Deivison de outras formas pode ir ao local onde ele mora. O imóvel fica reside na Rua Maria Tereza das Dores, 113, atrás da igreja católica. Já para ajudar na vaquinha online, basta clicar neste link.

“Vai ser muito maravilhoso pra mim e a mãe também, ela tem problemas de coluna, não consegue me levar pra rua, coitada. Vou ter mais liberdade também. Vou poder fazer as minhas coisas”, disse Deivison. (Foto: Acervo pessoal) Foco Regional