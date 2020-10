Prefeitura de Barra Mansa começa a definir como funcionará o cemitério no feriado de finados

Devido à pandemia da Covid-19, algumas alterações foram necessárias para garantir a segurança dos munícipes

Equipes das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Ordem Pública e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) se reuniram nesta semana no Parque da Cidade, para alinhar o funcionamento do Cemitério Municipal, durante o feriado do Dia dos Finados, dia 02 de novembro. Devido à pandemia da Covid-19, algumas modificações foram necessárias, como a proibição de celebrações religiosas ao longo do dia.

O cemitério abrirá às 7h e fechará às 17h. Até às 10h, a visita será preferencial aos idosos. Outra indicação é que os adultos evitem levar crianças menores de 12 anos. No dia também haverá medição de temperatura e aferição da pressão. O Saae disponibilizará quatro totens contendo álcool gel e distribuirá água. Só será permitida a entrada de pessoas com máscara.

O trânsito próximo ao cemitério também sofrerá alteração. Durante o dia, a Avenida Três de Outubro será preservada, não sendo permitido o estacionamento. O embarque e desembarque dos veículos serão feitos ao lado direito da via. Os condutores poderão estacionar no Parque da Cidade, desde que seus veículos não estejam com adesivos políticos, respeitando às normas eleitorais.

A secretária de Assistência Social, Ruth Coutinho, explicou como funcionará o fluxo de pessoas no interior do cemitério. “Estamos fazendo de tudo para que consigamos limitar o quantitativo de pessoas nos mesmos horários, por isso definimos um período em que preferencialmente virão os mais idosos. A entrada será pelo acesso principal e a saída pela lateral, mas iremos sinalizar os locais. Infelizmente não teremos celebrações religiosas, mas as pessoas poderão fazer suas orações”, disse.

William Pereira, secretário de Ordem Pública, adiantou que o setor está realizando o cadastro dos vendedores ambulantes que trabalham vendendo seus produtos nas calçadas em torno do cemitério. “Quem quiser se cadastrar basta nos procurar no Parque da Cidade ou se informar através do telefone (24) 3322-7817. Os vendedores deverão estar regularizados para exercer a atividade. Também vale ressaltar que a equipe da Guarda Municipal estará acompanhando a fluidez do trânsito, garantindo a segurança no entorno e interior do cemitério”, adiantou.

Foto: Paulo Dimas