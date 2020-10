Zoológico de Volta Redonda tem lotação esgotada para este fim de semana

Com número de visitantes limitado por conta da pandemia da Covid-19, passeio deve ser agendado antecipadamente pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register

O Zoológico Municipal de Volta Redonda, um dos principais espaços públicos de lazer da região, voltou a ser a opção preferida para o passeio de fim de semana. Totalmente reformado, o zoo oferece opções de lazer para as crianças, que podem observas os animais; brincar no playground, que conta com brinquedos com acessibilidade; ou fazer piquenique em família. Tudo isso, unido a duas grandes novidades do espaço: o Recinto de Imersão, que permite contado direto com as aves, e os pedalinhos, que podem ser usados com total segurança e presença de guarda-vidas.

O zoo foi reaberto no primeiro fim de semana de outubro e a visitação foi limitada a 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde. Agora, o passeio ao zoológico deve ser agendado com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register. A medida foi tomada para garantir o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à Covid-19. A pandemia também obrigou a administração a fazer outras adaptações como a instalação de lavatório para higiene das mãos na entrada do zoo e o uso obrigatório de máscaras.

O coordenador do zoo, Jadiel Teixeira, avisa que para este sábado e domingo, dias 24 e 25, o número de vagas para visitação está esgotado. “Nestas primeiras semanas, observamos que na quarta-feira as vagas para o fim de semana já estavam esgotadas”, disse, informando que o local está aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. “O horário entre meio-dia e uma hora da tarde está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros”.

O Recinto de Imersão, uma das principais atrações do Novo Zoológico Municipal, também tem horários especiais de funcionamento. Neste caso, para evitar estresse às aves que ficam junto com as pessoas. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.

Para esta experiência, há outras regras como não entrar no espaço portando alimentos, fotos são permitidas apenas sem flash na câmera, as visitas são sempre acompanhadas de um profissional biólogo do zoológico. O objetivo é preservar a saúde dos animais. Secom/VR com fotos de arquivo