Homem é preso após denúncia de violência contra mulher em Rio das Flores

Policiais civis e militares, numa ação conjunta, prenderam no início da tarde desta segunda-feira, um homem, de 51 anos, suspeito de agressões a sua ex-namorada, uma funcionária pública do município, em Rio das Flores (RJ).

A prisão ocorreu no bairro no bairro Formoso. Uma denúncia anônima foi importante para a prisão do suspeito de agredir a mulher. Os agentes apuraram que a vítima era subjugada pelo autor que cometia violência física, moral e contra a liberdade de locomoção da mulher.

O autor é conhecido na localidade pelo temperamento violento e se diz lutador de artes marciais. Ele possui diversos antecedentes policiais, por roubo, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e inúmeras vezes por ameaça e lesão corporal. Apesar da longa ficha criminal, nunca foi preso.

Tão logo tomaram conhecimento dos crimes, os policiais efetuaram diligências e prenderam o criminoso, que foi transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

Ele responderá pelos crimes de constrangimento ilegal, ameaça, injúria e vias de fato, todos na forma da Lei Maria da Penha. O delegado titular da delegacia de Rio das Flores orienta a mulher para fazer a denúncia quando sofrer maus tratos.

– A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho – comentou o delegado titular da 92ª DP, Dr. Rodolfo Atala.