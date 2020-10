Polícia Militar prende suspeito com pistola e drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares prenderam no final da manhã deste domingo, um suspeito, de 18 anos, com arma e drogas, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá II, Santa Cruz, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima dava conta de que traficantes portando arma de fogo estariam no local. Os agentes foram até o local indicado e fizeram um cerco, mas os suspeitos fugiram.

Apenas um suspeito, de 18 anos foi apreendido. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores calibre 9 mm, 14 munições do mesmo calibre, 667 pinos de cocaína 172 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor e R$ 152 em dinheiro.